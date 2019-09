Pugno in faccia alla vigilante e fuga tra i banchi del mercato

CASALE - Il furto si è trasformato in rapina (impropria) quando per fuggire la ladra ha sferrato un pugno in faccia alla vigilante del supermercato.

È accaduto oggi, verso le 13, all’Esselunga. Ancora una volta ad agire è stata una donna con carrozzina su cui trasportava un bambino di pochi mesi.

La ladra ha nascosto prodotti per un valore di circa cento euro dove era adagiato il bambino e ha superato le casse. Quando pensava di essere uscita indenne dal raid è stata avvicinata dal personale della sicurezza. A quel punto ha sferrato un pugno al volto dell’agente, riuscendo poi a fuggire sparendo tra i banchi dell’affollato mercato bisettimanale.

L’azione fulminea le ha permesso di tenersi parte della refurtiva.

La vigilante è stata medicata al pronto soccorso e giudicata guaribile in otto giorni. Sul caso stanno indagando i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Casale.

E’ il secondo colpo messo a segno in meno di ventiquattro ore nello stesso supermercato.