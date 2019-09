Risso: ritorno in tv pieno d'energia

CREMOLINO - Ha cucinato il manzo alla Robespierre dovendo anche far ricorso alla sua verve e alla simpatia. E' Juri Risso che è stato presentato l'altro giorno al suo ritorno a “La prova del cuoco”, la trasmissione condotta su Rai1 da Elisa Isoardi. Per Risso, cuoco del ristorante “La Bruceta” di Cremolino e gestore del Castello di Trisobbio una nuova esperienza a una decina d'anni dalla prima con Antonella Clerici. «La cosa interessante – ha spiegato Risso – è dover sfidare cuochi che hanno l'età che io avevo quando sono entrato per la prima volta negli studi televisivi. Ho dovuto rifare il provino, in tv ti chiedono di essere spigliato, dialogare con la conduttrice mentre cucini». Risso è stato scelto per l'intera stagione, sarà la Rai di volta in volta a comunicargli le puntate alle quali partecipare.