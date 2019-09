Segnalazioni e sicurezza: ora gli agenti fanno tappa nei quartieri

NOVI LIGURE — Prenderà il via martedì il servizio di “polizia di prossimità” a Novi Ligure. A occuparsene saranno gli agenti della polizia municipale al comando di Armando Caruso, che per due giorni alla settimana saranno presenti nelle frazioni e nei diversi quartieri cittadini: Barbellotta, Merella, via Crispi, G3 e Lodolino. I civich raccoglieranno le segnalazioni che potranno riguardare gli argomenti attinenti la vita sociale, la pulizia e la manutenzione delle aree, i guasti elettrici dell’illuminazione pubblica oppure segnalazioni che riguardano direttamente la sicurezza urbana. Le segnalazioni poi saranno trasferite ai competenti uffici comunali o al comando della polizia municipale.

L’iniziativa, spiegano da Palazzo Pallavicini, «fa parte dei programmi rivolti al miglioramento della sicurezza urbana». Il servizio partirà in via sperimentale e «garantirà una presenza in alcuni quartieri, zone o frazioni al fine di avvicinare i cittadini e raccogliere segnalazioni e suggerimenti». L’obiettivo è creare «un rapporto diretto e immediato tra cittadino, polizia municipale e amministrazione comunale» per far sentire una presenza costante sul fronte della sicurezza. «Il progetto potrà poi essere sviluppato anche con il contributo dei cittadini e delle locali associazioni di volontariato».

Il servizio inizierà il 17 settembre con il seguente calendario: martedì, frazione Barbellotta (dalle 14.00 alle 15.00 nella piazzetta all’incrocio tra la 35 bis dei Giovi e strada Sentiero dei Muli), frazione Merella (dalle 17.00 alle 18.00 nella zona antistante il circolo ricreativo); mercoledì, via Crispi (dalle 13.45 alle 14.45 presso centro sportivo All Season), quartiere G3 (dalle 15.00 alle 16.00 nel piazzale Moro), Lodolino (dalle 17.00 alle 18.00 nella piazzetta antistante il parco Nicolas Green). Gli incontri con la polizia di prossimità proseguiranno anche nelle settimane successive, secondo il medesimo calendario.