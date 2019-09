Vini, grappe e distillati: due corsi per conoscerli e degustarli

NOVI LIGURE — Conoscere il vino, le grappe e i distillati e consumarli consapevolmente: è lo scopo dei due corsi organizzati dalla Soms di Novi Ligure che prenderanno il via a ottobre. Il primo sarà dedicato al vino, mentre il secondo alle grappe e ai distillati. Entrambi saranno tenuti dal presidente del sodalizio Maurizio Fava, che vanta una trentennale esperienza di docente nel campo dell’educazione alimentare e del food & beverage, già direttore del Consorzio Tutela del Gavi e della Banca del Vino di Pollenzo, ex responsabile dell’area Distillati di Slow Food ed ex responsabile di area della guida Vini d’Italia di Gambero Rosso.

I corsi sono riservati ai soci Soms, con un numero chiuso a 20 partecipanti, e saranno composti da quattro lezioni ciascuno. Il costo indicativo è di 60 euro (a cui vanno aggiunti 20 euro per il tesseramento Soms). Il materiale didattico e i bicchieri saranno forniti alla Soms. I corsi si svolgeranno nelle serate di lunedì o venerdì, in base alle preferenze della maggioranza degli iscritti, presso la sede di via Cavanna 12 a Novi Ligure. Il calendario degli incontri deve ancora essere fissato. Per informazioni e preadesioni è possibile scrivere a somsnovi@hotmail.com.