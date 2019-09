Red Canzian recupera il concerto di Castelnuovo

CASTELNUOVO SCRIVIA - La pioggia ha rovinato buona parte degli eventi in programma venerdì scorso, tra cui anche la Giornata Franca Cassola Pasquali, con il grande concerto che ogni anno porta in piazza a Castelnuovo Scrivia un grande nome della musica italiana.



Quest’anno l’ospite era l’ex bassista dei Pooh e ora solista Red Canzian, che ha dimostrato grande sensibilità nel presentarsi sul palco e annunciare di sua iniziativa l’idea di non suonare nella serata ma di ritornare il sabato seguente per poter presentare il concerto con una maggiore affluenza di pubblico e permettere così all’associazione organizzatrice di effettuare una più ricca raccolta fondi per la causa della senologia di Tortona, da destinare alla ricerca e ai progetti di sostegno alle pazienti.



Un bellissimo gesto, da parte dell’artista, che ha dato così disponibilità a posticipare a questa sera 14 settembre la tappa del suo tour “Testimone del tempo”, in cui alterna i brani del suo album omonimo solista presentato a Sanremo 2018 con i classici rock internazionali da lui più amati.