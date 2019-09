Pomeriggio (e poi serata) barocco

Apprezzato pomeriggio quello proposto da CulturAle ASM Costruire Insieme e Comune, realizzato con la collaborazione del X Festival Internazionale di Musica “Alessandria Barocca e non solo” domenica. Palazzo Cuttica ha ospitato concerto, visita guidata, video realizzato dal sindaco e degustazione di prodotti del territorio, proposti a rotazione così da offrire al pubblico la possibilità di ascoltare le raffinate sonorità di Musica Elegentia Consort, e scoprire le bellezze di quella bomboniera che è il palazzo di via Parma, sia attraverso la visita guidata, sia attraverso il nuovo video realizzato dallo stesso sindaco, Cuttica di Revigliasco. Spiega il sindaco: 'Si tratta di un altro tassello a un percorso che intendiamo portare avanti per promuovere e raccontare quanto di bello e prezioso c'è ad Alessandria'.

Questi video saranno a disposizione di tutti, sul sito del Comune e dei visitatori che vorranno apprezzare direttamente le bellezze di questi siti'. E il Festival proseguirà giovedì 19 alle ore 21, presso la Chiesa di Sant'Alessandro. Protagonista l'Ensemble Barocco "L'Archicembalo", che dedicherà il concerto ad uno dei massimi esponenti della musica barocca, Johann Sebastian Bach ed al clavicembalo, strumento principe dell'epoca. Titolo del concerto: "E mi sovvien l'eterno".