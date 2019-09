Perché non trasformare quello spazio verde in 'mini-pista guida per bambini'?

ALESSANDRIA - L'area verde è quella al quartiere Cristo, tra via Pietro Nenni e corso Acqui. Un'area in parte destinata a parcheggio, sia pubblico che di privati, e un'altra a parco libero, che ha visto recentemente la piantumazione di alcuni alberi, ma che non è un'area verde attrezzata. Così è il capogruppo di SiAmo Alessandria, Giuseppe Bianchini, a chiedere la 'trasformazione' di quello spazio verde in un parco destinato ai bambini, con giochi, panchine e fontane. “E una mini-pista di guida per i più piccoli”. Il consigliere comunale ritiene che “riservare anche nella circoscrizione Alessandria Sud, zona più popolosa di Alessandria, un’area pubblica ai bambini, come già da tempo effettuato in zona Pista, stimolerebbe la presenza di bimbi (e loro accompagnatori) in quel tratto di città ritenuto marginale, anche se sotto il profilo commerciale e ludico il quartiere Cristo ha effettuato il sorpasso sullo storico centro cittadino”.

Non quindi solo giochi tradizionali. “Perché non dedicare quello spazio, per il quale si è già richiesta l'intitolazione 'Parco Cavalleggeri di Alessandria', ad area educativa alla circolazione cittadina, con una mini-pista che contribuisca - con l’acquisizione della normativa del codice della strada, evidenziata da pertinente segnaletica orizzontale e verticale e con relativa pratica - a svezzare a dare sicurezza ai bimbi che, in prosieguo di tempo, si muoveranno autonomamente nel traffico cittadino, oltre a serenità ai genitori, avvalendosi del prezioso supporto del Corpo Volontari della Polizia Municipale”. È la richiesta di Giuseppe Bianchini.