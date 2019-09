'Scatta il verde' con Agriturist: quando la scuola si fa anche in fattoria

ALESSANDRIA - Nella mattinata di ieri, lunedì 15, nell'Aula Magna del Comprensivo 'G. Galilei' è stato presentato 'Scatta il verde! Vieni in campagna', il progetto di informazione agroalimentare rivolto alle scuole della provincia giunto ormai al 28° anno. Nato da un'idea di Agriturist in collaborazione con Confagricoltura per “la divulgazione in età scolare dei processi produttivi che stanno alla base della filiera agroalimentare”, il percorso didattico coinvolge 5 aziende e 26 fattorie didattiche del territorio, che nel corso dell'anno scolastico saranno visitate dagli alunni delle classi elementari, medie e superiori. L'iniziativa coinvolge anche Asl Al, che ha riservato due corsi di formazione ('Insegnanti a scuola di alimentazione' e 'Ben essere in cucina') per i docenti interessati ad approfondire le tematiche legate all'alimentazione e alla corretta nutrizione.

Per presentare il ricco programma di 'Scatta il verde!' sono stati stampati oltre 2700 opuscoli, distribuiti negli istituti della provincia e reperibili negli uffici di Agriturist in via Trotti 122 ad Alessandria. "Ormai quasi 1700 alunni hanno scelto le nostre attività e più di 4400 alunni sono stati coinvolti nelle Fattorie didattiche tramite la scuola” ha sottolineato il presidente di Agriturist Alessandria, Franco Priarone. "Per formare consumatori consapevoli è necessario far conoscere ai bambini il mondo agricolo. Anche nell'ottica di un futuro sbocco professionale" è l'idea di Luca Brondelli, presidente di Confragricoltura Alessandria.

Centrale del Latte, Zerbinati Srl, Azienda Agricola Zootecnica ‘La Pederbona’, Molino Cagnolo di Bistagno, Ristorazione Sociale (con il suo orto didattico) sono le realtà del territorio che sveleranno i loro ‘segreti di filiera’ agli studenti della provincia dei tre ordini di grado.