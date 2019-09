Auto contro sbarra del passaggio a livello, che va in tilt

SPINETTA MARENGO - Tecnici al lavoro questa sera al passaggio a livello di Spinetta Marengo, in via Genova. Il guasto ha richiesto un intervento mirato per ripristinarne il funzionamento.

L’allarme è scattato alle 19.30 quando un veicolo ha urtato una delle sbarre provocando il malfunzionamento della struttura. Sul posto sono interventi anche i Carabinieri.

La situazione è tornata alla normalità verso le 21. I macchinisti dei treni, avvisati della problematica, arrivando in zona procedevano a vista, ovvero a velocità rallentata per permettere eventuali manovre improvvise e d’emergenza.