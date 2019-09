Corso post diploma gratuito: si presenta sabato

CASALE - Sono aperte le iscrizioni agli Its, corsi formativi e gratuiti post diploma. Nati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e per qualificare i giovani con una formazione specifica, in Piemonte sono passati da 19 a 25.

La Regione ha approvato la graduatoria dei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il biennio 2019-2021: un investimento che consente ai nei diplomati di seguire un percorso formativo di eccellenza realizzato a stretto contatto con le aziende, pronte - nell’80% dei casi - ad assumerli non appena hanno acquisito il diploma biennale. Finanziati dalla Regione grazie a una direttiva pluriennale che ha stanziato, fino al 2019, 15 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo, a cui si aggiunge uno stanziamento annuale da parte del ministero dell’Istruzione, gli Istituti tecnici superiori sono corsi biennali post diploma gratuiti, con obbligo di frequenza, alternativi o complementari ai percorsi universitari, che rilasciano il Diploma di Tecnico Superiore, riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale.

Gestiti da fondazioni che mettono insieme enti, università, centri di formazione e imprese, i percorsi formativi prevedono uno stage in azienda di almeno 540 ore, che in alcuni casi può essere svolto all’estero, con il sostegno delle borse di studio Erasmus. L’obiettivo è formare tecnici altamente specializzati in settori strategici per lo sviluppo economico del territorio, dall’agroalimentare all’Ict, alla mobilità sostenibile, dal turismo e cultura alla moda, senza tralasciare l’efficienza energetica e le biotecnologie.

Il Cfp Palomino di Casale Monferrato ospiterà da fine ottobre un corso ITS. Nello specifico la sede casalese presenterà un corso nel comparto agro-alimentare Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni agrarie Agro-Alimentare e Agro-Industriali / Trasformazioni cerealicole dei comparti molitorio, pastaio, dolciario e della panificazione. Un corso professionalizzante post diploma di due anni, totalmente GRATUITO: 1800 ore di cui 680 di stage aziendale. Al termine del corso verrà rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore.

Il prossimo 21 settembre, dalle 9.30 alle 13.00 si svolgerà l'Open Day: alle ore 10,00 il Direttore del centro, Franco Oddone, il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi e l'assessore comunale all'Agricoltura Daniela Sapio incontreranno i giornalisti e coloro che sono interessati ad avere maggiori informazioni sul corso.