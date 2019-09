Via Crispi, chiusura di due giorni per allacciare le tubature

NOVI LIGURE — Per due giorni via Crispi rimarrà chiusa: sabato e domenica la via sarà interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia, nel tratto tra via Amendola e viale della Rimembranza. Lo comunicano dal municipio, spiegando che la chiusura è necessaria per effettuare l’allaccio della nuova rete idrica e del gas. Da metà agosto, infatti, in quel tratto di via Crispi è aperto il cantiere di Acos, finalizzato proprio al rifacimento delle tubature di acqua e metano. «Nel cercare di recare il minor disagio possibile ai cittadini e agli utenti della strada – dicono dal Comune – si è scelto di realizzare i lavori durante il fine settimana: dalle 9.00 di sabato 21 alle 19.00 di domenica 22 settembre».