“Nodi”: alla 'prima' Matteo Caccia con “La piena”

ALESSANDRIA - Una serata di racconto dal vivo di una delle storie più incredibili di crimine e narcotraffico. Per la 'prima' della stagione Nodi al teatro San Francesco venerdì 20 settembre alle 21 il conduttore radiofonico Matteo Caccia racconta con Francesco Bono la storia di Gianfranco Franciosi, protagonista de La piena, il racconto di 10 puntate uscito a novembre per Audible. Il racconto dal vivo ripercorre le tappe della prima puntata con il supporto della musica originale composta e suonata live da Luca Micheli, e le voci dei protagonisti registrate nell’arco di 6 mesi di lavoro sul campo.

Con questo spettacolo dunque prende il via una stagione teatrale composta da tanti spettacoli diversi con suggestioni culturali differenti che vanno a comporre un mosaico variegato ma coerente. Dopo Matteo Caccia che ci racconterà una incredibile storia realmente accaduta, saranno protagonisti tra gli altri l'attore comico Greg, Anna Mazzamauro con una nuovissima commedia e la scrittrice Chiara Gamberale che si cimenta con il mondo teatrale. Ci saranno anche un grande omaggio del Teatro Stabile di Torino a Fausto Coppi, e ancora due comici giocolieri del Cirque du Soleil, un bravissimo attore pirandelliano come Giovanni Mongiano e altre sorprese. Non mancheranno ovviamente gli spettacoli della Compagnia Stregatti con la replica di Spoglie tratto da Euripide e due altri nuovi spettacoli.