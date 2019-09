Un cappio per sensibilizzare sul riscaldamento globale

CASALE - Oggi parte la "Week For Future" di Fridays For Future e i ragazzi di FFF Casale, uniformandosi alle altre realtà nazionali, l'hanno iniziata con un evento di grande impatto per sensibilizzare alla tutela dell'ambiente, un flash mob in piazza Castello. Due giovani, in piedi sul ghiaccio, con un cappio pronto a strangolarle allo scioglimento del loro precario basamento (il tutto si è svolto in totale sicurezza).

«L'immagine che vedete è un'immagine raccapricciante quasi inaccettabile ma rappresenta esattamente qualcosa di davvero molto più terribile e realmente inaccettabile, sulla pelle di tutti, sotto gli occhi di tutti, proprio come il ghiaccio sotto i piedi di queste ragazze. Loro, potrebbero essere vostri figli, vostri nipoti o pronipoti e come si scioglie il ghiaccio sotto i loro piedi ora si stanno sciogliendo i ghiacci che ricoprono la Terra a causa dei cambiamenti climatici frutto non solo del ciclo di riscaldamento terrestre naturale ma di tutto l'inquinamento e la strafottenza dei governi e delle grandi industrie. Più si scioglie più si tira la corda, rimaniamo senza ossigeno e alla fine... Beh sapete tutti come va a finire...» scrivono a corredo di queste foto, pubblicate sui social e scattate sul sagrato della chiesa di Santa Caterina stamani.

«si è deciso come mostrare a tutti la situazione che stiamo vivendo in modo molto schietto e soprattutto facile da capire in modo tale che l'emergenza cominci ad entrare in tutte le case dei cittadini del mondo in maniera indelebile per far capire che non c'è più tempo» proseguono.

L'invito a tutti, giovani e meno, è di partecipare al terzo sciopero globale per il clima il 27 settembre prossimo: «abbiamo poco tempo per invertire la rotta, dobbiamo cambiare le regole di gioco, cambiare il sistema distruttivo e insieme tutto questo si può fare!».