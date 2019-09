Ad Acqui ed Ovada due derby al calor bianco

OVADA - I padroni di casa e gli avversari hanno lo stesso numero di gol subiti finora in campionato, due, ma a fare la differenza in classifica è il numero di quelli segnati: si affrontano infatti al "Geirino" in anticipo alle 14.30 il miglior attacco del campionato - la Valenzana Mado con sei reti - e l'Ovadese Silvanese, unica formazione che finora non ha ancora festeggiato una volta l'aver perforato la porta avversaria. I rossoblu di Nobili cercano la terza vittoria consecutiva ma non sottovalutano l'avversario ferito, gli arancioneri di Benzi hanno tesserato Pastorino ma sono ancora privi di Rosset, Briata e Tangredi e cercheranno in ogni modo di strappare punti importanti per la loro classifica.

Incontro interessante anche ad Acqui Terme con gli avversari che sono sorprendentemente avanti in classifica ma conoscono la forza dei termali e sarebbero già contenti di una divisione della posta: mister Merlo cerca riscatto dopo avere perso il primo della lunga serie quasi consecutiva di scontri diretti con le altre formazioni della provincia, ma Usai ed i suoi ragazzi non hanno nessuna intenzione di recitare il ruolo delle vittime sacrificali e cercheranno di combattere con l'intensità di gioco la maggiore qualità degli avversari.

Nelle altre due gare, in programma alle 15 come da calendario e come il derby di Acqui, l'Arquatese spera che Farina si sblocchi nella trasferta a Torino con il Cit Turin per dare continuità dopo la vittoria casalinga sul Mirafiori, mentre la Gaviese dopo la sconfitta di misura a Trofarello ospita una delle altre capoliste a punteggio pieno, la sorprendente Santostefanese.