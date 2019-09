Straneo sul podio a Udine, bronzo alla maratonina

Abbonata al podio e al terzo gradino: già due settimane fa, agli italiani di 10mila metri su strada, a Canelli, un piazzamento di rilievo, il bis Valeria Straneo lo concede oggi, aumentando però la distanza. L'argento mondiale e europeo di maratona è in zona premi alla Maratonina 'Città di Udine', in cui ha anche il merito di essere la prima a interrompere l'egemonia assoluta degli africani.

"Molto contenta della mia prestazione a Udine: soprattutto per la condotta di gara in progressione. Ho corso l'ultimo chilometro e 97 metri in 3'41'. Tempi già buoni, che mi motivano ancora di più per le prossime gare".

Al traguardo davanti a lei solo le keniane, Winfridah Moraa Moseti, vincitrice in 1h09'37'', e Risper Cebet, che chiude in 1'09''37. Valeria è terza in 1h12'21', con segnali di crescita nella condizione, che sono indispendabili per fissare la partecipazione ad una maratona. A seguire Valeria il campione olimpico Stefano Baldin, suo allenatore, cui Straneo manda un messaggio, "adesso proviamo a raddoppiare la distanza".