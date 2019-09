Scoppia la rissa poi il fuggi fuggi generale

ALESSANDRIA - Scatta l’allarme rissa ma quando è arrivata la Polizia, supportata da due gazzelle dei Carabinieri e dalla Municipale, c’era già stato il fuggi fuggi. L’intervento la scorsa notte in viale Brigata Ravenna, ad Alessandria, nei pressi di un locale. Le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto. L’unica certezza è stato il ritrovamento di un’auto con il parabrezza rotto: qualcuno avrebbe lanciato contro la vettura un cartello stradale.

Le immagini delle telecamere in zona potrebbero essere d’aiuto per chiarire quante fossero le persone coinvolte, oltre ovviamente alla loro identificazione.