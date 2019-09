Il "cavalcaferrovia" non verrà demolito

TORTONA - Sarà effettuata una corposa ristrutturazione con opere di consolidamento al cavalcaferrovia di zona Villoria, lungo la circonvallazione vecchia in zona Oasi.

Ciò eviterà le complicate e onerose operazioni di demolizione e costruzione di una nuova infrastruttura. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo presso il cavalcavia ferroviario sulla circonvallazione in zona Oasi, da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e dai tecnici del comune di Tortona accompagnati dall’assessore ai Lavori Pubblici Mario Galvani.

Da mesi il traffico è stato limitato ai mezzi pesanti e la struttura viene costantemente monitorata per verificarne la stabilità; RFI ha assicurato che non sussiste nessun problema per la sicurezza, ma è stata confermata la necessità di effettuare interventi di consolidamento: a breve il cronoprogramma dei lavori che verranno eseguiti all’inizio del prossimo anno.