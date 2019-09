Il veterinario al Giardino Botanico Comunale

ALESSANDRIA - Il Giardino Comunale “Dina Bellotti” di via Giulio Monteverde 24 allarga i propri servizi con una nuova presenza: l’Ambulatorio Veterinario che sarà inaugurato martedì 24 settembre alle 16, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti dell’Associazione Rna-Natura e Ragazzi.

Il Giardino Botanico Comunale aggiunge un ulteriore elemento di particolare significato: quello di erogare un servizio per cure e profilassi rivolto esclusivamente ad animali di proprietà di persone con redditi molto bassi.

La sensibilità non solo verso gli aspetti “naturali” ma anche verso una dimensione di vicinanza a chi è più in difficoltà – e, grazie ai propri animali, combatte la solitudine – trovano ora nel Giardino Botanico Comunale il luogo appropriato per esprimersi pienamente grazie all'Amministrazione Comunale (Assessorato al Welfare Animale, guidato da Giovanni Barosini), la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e l’Associazione Rna-Natura e Ragazzi:

Allo Studio Veterinario possono accedere animali di proprietà di persone con redditi molto bassi (Isee pari a quelle che danno il diritto ad essere assistiti dai servizi sociali) per cure e profilassi. I costi sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria legati a un progetto di Rna (Associazione Natura e Ragazzi) permettono di creare nell’area del Giardino Botanico lo Studio Veterinario e di remunerare il Veterinario convenzionato in maniera equa a prestazione. Il progetto ha ottenuto l’approvazione dell’Ordine dei Medici Veterinari di Alessandria.

Lo scopo del progetto è quello di realizzare uno Studio Veterinario in grado di offrire un’assistenza sanitaria di base a cani e gatti a persone titolari di redditi minimi e potenzialmente in difficoltà di fronte alle spese che la gestione sanitaria di un animale comporta. Il servizio si ripropone anche di incentivare l’adozione di animali abbandonati offrendo nel contempo la possibilità a persone sole e con scarse possibilità economiche di occuparsene.

Il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 la struttura erogherà alcune prestazioni in maniera totalmente gratuita: visita generale e di controllo, vaccinazione eptavalente cane, vaccinazione trivalente gatto, vaccinazione FeLV gatto, test diagnostici rapidi con metodica ELISA per Dirofilaria Immitis, Leishmania Infantum (cane) e virus di immunodeficienza felina e leucemia infettiva felina (FIV – FeLV), esame copro-microscopico, profilassi della filariosi canina, prevenzione e trattamento delle endo-parassitosi a carico dell'apparato gastroenterico, terapia sintomatica di affezioni a carico degli apparati respiratorio, gastroenterico, genitourinario, muscolo scheletrico, otiti, dermatiti e dermatosi, patologie oculari superficiali, ferite superficiali, ascessi, eutanasie Sono esclusi esami ematologici (eccetto test di cui sopra), diagnostica per immagini (Esami radiografici, ecografici, RM, TC), procedure chirurgiche, degenze e interventi di pronto soccorso e terapia intensiva.