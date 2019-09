Orchestre bavaresi e musica live al Paulaner Oktoberfest

ALESSANDRIA - La birra e i piatti tipici della tradizione bavarese non saranno gli unici protagonisti della prima edizione del Paulaner Oktoberfest, in programma da giovedì 17 a lunedì 28 ottobre nell’area ex piazza d’Armi, in viale Milite Ignoto. Il grande padiglione coperto e riscaldato da 2.700 metri quadrati ospiterà, infatti, la musica dal vivo durante tutte le giornate dell’evento. Gli Alpen Vagabunden e gli Ansambel Juhej sono i due gruppi bavaresi scelti per animare con il loro folklore le cene quotidiane, e anche i pranzi nel fine settimana, nel corso delle dodici giornate della manifestazione. Inoltre, nei week end sono stati programmati quattro appuntamenti di musica live con le migliori cover band del momento .Tutti gli aggiornamenti sui social dell’evento e sul sito www.oktoberfestalessandria.it.

“Lo scenografico allestimento del palcoscenico firmato Paulaner di Oktoberfest Alessandria – spiegano gli organizzatori della Sidevents Srl – farà da cornice a due gruppi musicali bavaresi che saranno il punto di riferimento per tutti i presenti che si lasceranno coinvolgere nei prosit quotidiani. La prima settimana, dal 17 al 21 ottobre, vedrà protagonisti gli Alpen Vagabunden, che con un repertorio di oltre quaranta canzoni, proporranno un vero e proprio show di animazione e folklore.

Dal 22 al 28 ottobre, invece, a trascinare i commensali con uno spettacolo musicale folk e pop dai tratti umoristici saranno gli Ansambel Juhej, complesso composto da tromba, clarinetto, fisarmonica e chitarra”.

Per quanto riguarda la musica delle serate dei week end, i live delle cover band sono previsti a partire dalle 22, al termine delle esibizioni dei gruppi bavaresi. Si comincia venerdì 18 ottobre con gli Oxxxa, una delle più popolari ed apprezzate realtà nel panorama della musica dal vivo in Italia, per continuare sabato 19 ottobre con i Groovejet, che chiuderanno il primo week end con il loro vasto repertorio, in cui trovano spazio le ultime canzoni del mondo dance, pop e latin, supportate dai classici della musica italiana ed internazionale. Venerdì 25 sarà la volta degli Elemento 90 con uno show unico dedicato interamente ai meravigliosi anni ‘90 e, per finire, sabato 26 si esibiranno i Sismica, che proporranno il loro Disco Hits New Generation, fatto di due ore di brani cantati e mixati senza interruzioni, come in un vero e proprio dj-set.