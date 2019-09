Venerdì 'Alice' si legge in staffetta

CASALE - Alice nel paese delle Meraviglie di Lewis Carrol è un autentico patrimonio letterario universale. Tradotto in 174 lingue e pubblicato in più di 7600 edizioni, il libro compare stabilmente in tutte le classifiche dei volumi che hanno venduto più di cento milioni di copie.

Per celebrare l'opera venerdì dalle 18,30 sino alle 22,30, alla Biblioteca Giovanni Canna, in via Corte d’Appello 12, è stata organizzata una staffetta di lettura ideata da Roberta Caretti e da Jessica Elisa Serra che hanno curato anche una sapiente (e divertente!) scenografia: più di trenta lettori si alterneranno sul palco per leggere, in versione quasi integrale, il celeberrimo romanzo nella rigorosa traduzione di Masolino D’Amico.

Tra i lettori ci saranno alcuni attori del Collettivo teatrale (che cura anche luci e suoni), e i ragazzi del laboratorio teatrale dell’Istituto 'Balbo', mentre agli studenti del Liceo Linguistico è affidato il compito di offrire alcune note letterarie sul romanzo e il suo autore.

Alle parole si affiancheranno anche immagini e musiche. Roberta e Jessica hanno curato anche una scelta e un montaggio di video in tema con il romanzo, mentre Paolo Bonfanti e Roberto Bongianino accompagneranno con le loro musiche l’itinerario alla ri-scoperta del romanzo e dei suoi fantasmagorici personaggi.

Un vero e proprio spettacolo dunque, con sorprese e con una gustosa pausa gastronomica: a inframmezzarlo ci sarà infatti una apericena offerta dall’Associazione Ises e da Fuga di Sapori.

L’ingresso è libero.