Maltrattamenti alle ex: due arrestati nel Tortonese

TORTONA - Due distinti arresti da parte della Compagnia Carabinieri di Tortona. In manette sono finiti due uomini, presunti colpevoli di molestie, minacce e maltrattamenti nei confronti di altrettante donne.

Un trentaseienne è stato arrestato ieri. L'uomo, denunciato dall'ex coniuge in precedenza, Stava reiterando la condotta persecutoria con molestie e minacce nei confronti della donna pedinandola a piedi e seguendola in auto. Ora l'uomo, in attesa dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, si trova nel carcere di Alessandria.

Nei giorni scorsi i miliari dell'Arma tortonesi hanno arrestato un trentunenne con precedenti per maltrattamenti in famiglia. La vittima, l'ex compagna, dopo continue violenze ad agosto aveva deciso di lasciarlo trasferendosi con i figli a casa della nonna.

Le aggressioni sono tuttavia continuate anche al nuovo domicilio, estendendosi anche all'anziana donna. I Carabinieri, allertati dalle due donne, hanno sorpreso l'uomo nel cortile della nuova abitazione. Arrestato in flagranza di reato, dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.