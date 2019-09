Oltre alla prosa, tutti i cartelloni al Civico

TORTONA - Oltre alla stagione di prosa, che partirà lunedì 30 con l’anteprima nazionale e fuori abbonamento dello spettacolo “Il grigio” di Giorgio Gaber interpretato dal cantante Elio, sono stati presentati gli altri tre i cartelloni che tradizionalmente caratterizzano le proposte culturali del Teatro Civico di Tortona.

Sono la rassegna concertistica di Amici della Musica, che propone quattro concerti, uno al mese, in date da definire da gennaio 2020, oltre a due anteprime, tra cui domenica 29 l’esibizione del vincitore del concorso di chitarra classica “Pittaluga” e il concerto del 40’ anniversario dell’associazione con il pianista Andrea Bacchetti; la rassegna “Assoli” di teatro di animazione a cura dell'associazione Peppino Sarina, con cinque spettacoli dal 6 gennaio (“Befana in baracca”) in poi e altrettanti laboratori per la costruzione di burattini, oltre a un’anteprima a novembre, e la stagione Teatro Ragazzi pensata per le scuole a cura della compagnia Coltelleria Einstein che propone una varia serie di spettacoli pensati per i vari ordini scolastici in orario mattutino.