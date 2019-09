Viole protagoniste ad Altavilla

ALTAVILLA - Tappa ad Altavilla Monferrato per la terza edizione di “100 sfumature di Viole”, in programma nei Centri di Giardinaggio italiani dal 28 settembre al 20 ottobre.

In provincia l’appuntamento è per sabato 28 e domenica 29 settembre da Vivai Aime di Altavilla Monferrato.

Accompagnato da personale esperto, il pubblico potrà scoprire e conoscere oltre cento varietà di viole di ogni colore e in fiore. Novità di questa edizione saranno le viole multicolors – una serie di viole a fiore piccolo abbinate a tre a tre nello stesso vaso con straordinari effetti di colori armonici, dai più sfumati alle tonalità più decise – e la nuova serie con 20 colori di miniviole, dal portamento particolarmente vigoroso e tappezzante, ideale per realizzare aiuole e far fiorire grandi spazi.

La mostra itinerante ha un duplice obiettivo, divulgativo e culturale: raccontare le possibilità che la viola offre anche in autunno dando informazioni sulla sua coltivazione e far scoprire tante curiosità su questo fiore apparentemente semplice.