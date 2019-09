'Saremo sempre come questa sera. Questo è lo spirito dei Grigi'

Un dominio, un monologo, una prova di forza. Di certo non "una partita facile". Anche per Cristiano Scazzola sarebbe riduttiva per fotografare il doppio poker dell'Alessandria. "Ottimo primo tempo, oltre ai gol anche altre occasioni per dare ancora più consistenza al punteggio, concedendo solo un paio di azioni alla Giana. Buonissima interpretazione, da parte di tutti. Nella ripresa abbiamo gestito la gara, eppure le opportunità le abbiamo avuto. Abbiamo un giorno in meno di recupero e di lavoro rispetto alla prossima avversaria, il Lecco, ma non ci siamo fatti condizionare: fino ad oggi la testa era alla Giana, da domani penseremo al prossimo avversario. Sarà questo il nostro atteggiamento sempre".

Non vuole parlare di singoli, "mi piace insistere sul collettivo, che sta creando molto, rischiando davvero poco. Si corre, si costruisce, il contributo di tutti è fondamentale, anche di chi entra durante la gara. Sfruttiamo sempre i cinque cambi e non c'è mai una formazione uguale alla gara precedente. Un bel gruppo, lo staff mi aiuta molto. Le sensazioni sono positive, anche se siamo solo all'inizio".

C'è un episodio che, anche per l'allenatore, mette bene in evidenza lo spirito del gruppo, il rigore che Eusepi ha rinunciato a battere concedendo la palla a Pandolfi. "E' vero che, oltre il 90', sul 3-0, la partita era quasi vinta. Ma per un attaccante rinunciare ad un gol non è mai facile, perché alla fine della stagione, sull'almanacco, ci sono le reti segnate e non importa quando e come. Un segnale della compattezza e dei rapporti tra i ragazzi".

Un poker che avvicina al primo posto e fa sognare i tifosi. "A inizio stagione ho detto che molti di noi dello staff sono passati di qui e sanno cosa significa giocare con questa maglia. Avevo promesso che questo sarebbe stato il nostro atteggiamento sempre. Non posso promettere che vinceremo tutte le partite, perché ci sono gli avversari, ma posso garantire che non ci sarà gara in cui non proveremo a conquistare i tre punti. Con questo spirito sempre".