Aido, domani e domenica banchetti in tutta la provincia

ALESSANDRIA - Sabato 28 e domenica 29 settembre si svolgerà la diciottesima Giornata Nazionale di informazione e autofinanziamento, promossa dall'Aido - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.

I volontari saranno presenti in oltre 1.400 piazze per incontrare i cittadini, dare loro informazioni sull'importanza della donazione come valore sociale e come opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza, offrire una piantina di Anthurium andreanum. Le offerte ricevute saranno finalizzate a ulteriori campagne informative e alla ricerca sui trapianti.

In provincia, banchetti presenti a Alessandria (chiese Madonna del Suffragio, San Paolo e San Pio V, domenica tutto il giorno), Casale Monferrato (largo Angrisani e via Valerani, domenica tutto il giorno), Frassineto (piazza Municipio, domenica tutto il giorno), Morano (via Bavoso, domenica tutto il giorno), Pontestura (via Roma, domenica tutto il giorno), Camino (piazza Municipio, domenica tutto il giorno), Rosignano (via Roma, domenica tutto il giorno), Terruggia (piazza Vittorio Emanuele, domenica tutto il giorno), Occimiano (piazza Carlo Alberto, domenica tutto il giorno), Giarole (via Vittorio Veneto, domenica tutto il giorno), Conzano (piazza Australia, domenica tutto il giorno), Valenza (piazza Martiri, sabato e domenica), Pecetto (chiesa, sabato e domenica), San Salvatore (piazza Carmagnola, domenica tutto il giorno), Castelletto Monferrato (piazza Astori, domenica tutto il giorno), Quattordio (piazza San Pietro, sabato tutto il giorno), Felizzano (piazza Ercole, domenica tutto il giorno), Abazia di Masio (piazza della Chiesa, domenica tutto il giorno), Novi Ligure (viale Saffi e ospedale, sabato e domenica), Francavilla Bisio (sabato e domenica)