Bambina di Carbonara Scrivia deceduta per malaria

CARBONARA SCRIVIA - Un raro caso di malaria ha causato la morte di una bambina di sette anni di Carbonara Scrivia.

Il decesso è avvenuto nella giornata di venerdì all'ospedale infantile di Alessandria, subito dopo il ricovero di urgenza per un attacco fulminante della malattia. Secondo l'anamnesi, risulta che la bimba abbia contratto la malaria durante un recente viaggio in Africa, al Paese natale della madre.

Non sussistono pericoli di contagio, poiché la malaria non è trasmissibile da uomo a uomo e non è necessaria profilassi per i familiari e i compagni di classe, la seconda elementare delle scuole del paese. Sul caso il padre ha sporto denuncia per verificare le modalità di cura somministrate.