Scuola del fumetto in mostra

CASALE - Inaugura oggi alle 17 nella Manica Lunga del Castello l'esposizione degli elaborati del primo anno di corso della Scuola di Fumetto. L'iniziativa è figlia della collaborazione tra Associazione Yamato, associazione che promuove l’arte, la storia e la cultura giapponese e Casale Comics&Games, fiera del fumetto e gioco di Casale Monferrato.

Il corso era stato tenuto da tre professionisti del fumetto: Sergio Cabella (Disney), Federica Di Meo (Planet Manga) e Daniele Statella (Bonelli), che hanno permesso agli iscritti di imparare e perfezionale le tecniche base di disegno, narrazione e impostazione grafica, affacciandosi al mondo del fumetto da un punto di vista preciso e professionale.

Le opere dei partecipanti saranno esposte fino al 6 di Ottobre, quando saranno affiancate dalla Kermesse 50 Anni Uomo Tigre, dedicata al cinquantenario del classico personaggio ideato mezzo secolo addietro da Ikki Kajiwara.

Sempre a cura di Yamato, domani, domenica 29, si terrà presso la sede del dojo NaKaRyu in via della non violenza il workshop 'introduzione alla tecnica delle percussioni tradizionali giapponesi'.

Si tratta di un appuntamento doppio: si partecipa su prenotazione o alla lezione del mattino (ore 10) o a quella del pomeriggio (ore 15).

Informazioni: yamato.casale@gmail.com e tel. 3498508918