Riboldi sull'aggressione a sprangate: 'Esterrefatto'

CASALE - Il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi commenta la triplice aggressione a colpi di spranga avvenuta sabato in città.

«Sono esterrefatto di come un richiedente asilo che aveva già subito tre trattamenti sanitari obbligatori, che non più tardi di giovedì scorso aveva dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, fosse stato lasciato solo, senza alcun tipo di assistenza in un appartamento in Città. Possiamo dirci fortunati che non ci siano state conseguenze più gravi, come quelle lette nelle cronache, anche del recente passato, in città vicino alla nostra. Ringrazio il Capo di Gabinetto Enzo Amich che ha trascorso la giornata in ospedale mettendosi a disposizione delle vittime. Il mio pensiero va proprio a loro che sicuramente oltre al danno fisico sconteranno, in futuro, anche danni psicologici derivanti da questa brutta vicenda. Un ringraziamento speciale all’agente di Polizia Locale e ai due agenti della Polizia di Stato che sono prontamente intervenuti evitando così un epilogo ancora peggiore. Mi sono messo immediatamente in contatto con il Prefetto della Provincia di Alessandria Antonio Apruzzese, affinché episodi del genere non accadano più in futuro».