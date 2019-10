Asili nido: contributi per la frequenza

ALESSANDRIA - Il Comune ha aderito al bando della Regione Piemonte per l’ottenimento di un contributo per la frequenza degli asili nido cittadini in modo da sostenere l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi educativi. Possono presentare la richiesta tutti gli iscritti ai Nidi comunali e sezione Primavera con un valore Isee inferiore o uguale a 15 mila euro.

La domanda dovrà essere compilata sul modulo che sarà consegnato agli interessati direttamente dalle educatrici del Nido oppure reperibile sul sito del Comune nella sezione dedicata ai servizi scolastici, firmata in originale dal “genitore o tutore legale” per conto del minore, corredata da una copia dell’attestazione Isee in corso di validità e consegnata a mano, da mercoledì 2 a martedì 8 ottobre, presso l’ufficio “Coordinamento Scolastico” in via S. Giovanni Bosco 53 lunedì e venerdì dalle 11 alle 13.30, mercoledì e giovedì dalle 11 alle 12.30 e martedì dalle 14.30 alle 16.30.

Gli uffici si occuperanno dell’istruttoria della pratica e di trasmettere la domanda di richiesta agli uffici regionali.

Il contributo, come previsto dal bando regionale, sarà differenziato per tre “fasce di costo del servizio”:

Per la fascia da 50 a 150 euro il contributo mensile regionale a copertura della tariffa è di 50 euro, da 151 a 250 euro sono previsti 60 euro, a partire da 251 euro si percepiranno 70 euro.