Ennesimo ciclista investito, è allarme

ALESSANDRIA - La ciclista investita questa mattina in via Giordano Bruno è stata ricoverata all’ospedale dopo essere stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata in codice giallo. La 44enne stava attraversando la strada quando è stata urtata dalla Fiat Punto condotta da un 72enne di Quattordio.

La dinamica è ancora in corso d’accertamento.

Dall’inizio dell’anno, ad Alessandria, sono stati investiti 55 ciclisti (due in prognosi riservata). E 58 pedoni sono stati travolti in seguito ad altrettanti incidenti (uno ricoverato in gravi condizioni).

Le strade della città sembra proprio non siano sicure, e le piste ciclabili, così come sono strutturate, non permettono agli alessandrini di viaggiare tranquilli. Ora è allarme.