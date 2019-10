“Sassi nello stagno”: Cultura e Sviluppo e Fondazione Social dialogano con la città

ALESSANDRIA - “Sassi nello stagno”, perché la cultura, la formazione e l’attenzione per il sociale sono come sassolini che, lanciati nella comunità, propagano i loro effetti su tanti partner e in tanti contesti differenti ma connessi. È questo il tema della serata che apre il ciclo dei Giovedì Culturali dell'Associazione Cultura e Sviluppo che, insieme alla Fondazione Social, presenterà ai cittadini le attività correnti e alcuni progetti innovativi che si stanno cercando di impostare per il futuro prossimo. L'appuntamento, a ingresso libero, è per giovedì 3 ottobre alle 18, con termine alle 20 e successivo aperitivo, nella sala conferenze di piazza De André.

Il lavoro in rete, l’innovazione sociale e culturale e le sempre mutevoli esigenze formative sono temi da affrontare quotidianamente per i contesti associativi e fondativi. Durante la serata si cercherà dunque di indagare, con tutti i presenti, le opportunità e le sfide future per potenziare l’impatto territoriale del contesto dell'Associazione e della Fondazione.

Interverrà Marco Riva, Innovation Manager di Open Incet diTorino, che avrà il ruolo di commentare l'operato di Cultura e Sviluppo e Fondazione Social di fornire spunti su metodi, contenuti, attività sviluppati in contesti italiani ed europei simili alle due realtà alessandrine.