Sospesa pediatria, il sindaco sollecita l'Asl

TORTONA - La mancanza di pediatri disponibili, al di fuori degli specialisti dipendenti dell’Asl, ha indotto alla sospensione del servizio di pediatria all’ospedale di Tortona, un ambulatorio da sei ore a settimana che rimane l’unico riferimento per l’utenza dopo il trasferimento a Novi Ligure della sede del reparto.

I disagi e le preoccupazioni sono consistenti e ad interpretarle è il sindaco Federico Chiodi, sollecitando l’Asl a trovare soluzione: “E’ un altro episodio preoccupante che, comprensibilmente, ha generato apprensione nei cittadini del nostro territorio. Ho ricevuto rassicurazioni sul fatto che la sospensione terminerà in tempi brevi, possibilmente a giorni. Si sta trovando, infatti, un accordo con la cooperativa di cui fanno parte i pediatri che si occupano della gestione degli ambulatori. E’ comunque inaccettabile che una città come Tortona venga privata anche di questo servizio: mi rendo conto che la causa di questi problemi vada ricercata nella mancanza di specialisti disposti a partecipare ai bandi dell’Asl e proprio per questo ritengo necessario rendere più appetibile la nostra struttura ospedaliera con provvedimenti concreti di reale progettualità per il futuro".