Enoteca e Paesaggi Vitivinicoli: al via la partnership

OVADA - Partono dalla collaborazione tra Enoteca Regionale e Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato gli “stati generali” del turismo ovadese. Nell'incontro promosso con i sindaci dei comuni del territorio e andato in scena l'altra sera si è parlato di come migliorare l'accoglienza, promuovere le ricchezze che il territorio può offrire, essere a tutti gli effetti parte di un'area che l'Unesco cinque anni fa ha riconosciuto come patrimonio dell'umanità. «C'è una chiara matrice comune – ha spiegato il presidente dell'associazione, Gianfranco Comaschi – L'Ovadese può e deve essere protagonista in questo settore perchè questo significherebbe fornire un valore aggiunto a tutto il Monferrato che ha bisogno di una promozione unitaria». «Questa collaborazione – ha aggiunto Marco Lanza, assessore alle Attività Economiche del comune di Ovada – è una grande opportunità di crescere e di apprendimento da zone che hanno sviluppato strategie di comunicazione e promozione molto importanti. Ogni realtà può portare il suo contributo alla crescita comune».