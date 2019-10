Confcommercio: a Casale il nuovo presidente è Mossano

CASALE - Nuovo presidente di Confcommercio Casale: si tratta di Costantino Mossano, eletto ieri, mercoledì 2 ottobre, dal nuovo Consiglio Direttivo composto da Laura Mellina (vice presidente), Pier Luigi Barbano, Giorgio Nosengo e Oscar Rinaldo.

Costantino Mossano è titolare della storica Bottega dei Mossano, macelleria che appartiene alla famiglia dal 1932 e oggi è punto di riferimento significativo del commercio casalese.

«Il nostro impegno – dichiara il neoletto presidente – è quello di proporre una nuova visione di Associazione, con una forte rappresentanza dei commercianti e degli imprenditori casalesi e contemporaneamente con una offerta di servizi innovativi pensati per i soci e costruiti insieme ai soci, per percorrere tutti insieme un cammino di sviluppo dell’intero comparto del terziario sul territorio. Pensiamo infatti che il ruolo dell’Associazione sia di creare aggregazione per essere più forti, più compatti e coesi in modo da affrontare, come una squadra, le sfide che il futuro ci riserva, attingendo al grande patrimonio di valore che hanno i nostri negozi per stimolare una evoluzione ed un percorso di innovazione con l’obiettivo di incrementare e sviluppare il business delle nostre aziende e mantenere quel ruolo sociale di servizio e costruzione della comunità che le nostre attività hanno sempre avuto. Affronteremo tematiche comuni come il dialogo con le istituzioni, la digitalizzazione, i percorsi di formazione, con la consapevolezza di essere un territorio eccellente con imprese eccellenti.Raccoglieremo gli stimoli che arriveranno dai nostri soci e dalle imprese del territorio mettendoci al loro servizio».