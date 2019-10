Musica per la salute all'Accademia Le Muse

CASALE - Doppio appuntamento nel weekend a Casale Monferrato dal titolo 'Musica per la Salute' all'Accademia Europea d'Arte Le Muse. Sabato e domenica seminario aperto a terapisti, operatori Shiatsu e operatori nelle discipline Bio-Naturali, musicisti e cantanti. Sabato dalle 17 alle 19.30 performance musicale e trattamento aperti a tutti: Musica per la Salute è lo studio di un rapporto molto naturale, musica e trattamento benessere alla ricerca del linguaggio giusto per trasformarlo in un vero e proprio strumento di cambiamento consapevole.

Per prenotare un trattamento: 339.2632777 - info@armoniadelcuore.it (Il ricavato delle offerte sarà devoluto a Vitas).

Si tratterà di una seduta individuale di shiatsu accompagnata dalla vibrazione della musica originale e improvvisata da Antonio Fresa, un musicista e compositore napoletano (candidato al David di Donatello per il migliore musicista, Nastro d'argento alla miglior colonna sonora), Ninio Valder, specializzata nella musica argentina e Luca Crotti, attore, operatore massaggio suono armonico e dducatore professionale.

Per il seminario (sabato dalle 9 alle 16.30 e domenica dalle 9 alle 17.30) 'Lo studio dei Principi della Pressione Shiatsu applicata al Sistema dei Diaframmi' Pre-iscrizione obbligatoria (tel. 339.2632777 - info@armoniadelcuore.it).