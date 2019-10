Amag Mobilità: diventerà più semplice acquistare biglietti e abbonamenti

ALESSANDRIA – Amag Mobilità ha commissionato lo sviluppo di un’area web e di un’app per poter acquistare i biglietti di corsa semplice e gli abbonamenti in tutta comodità da qualsiasi luogo, a qualsiasi ora e in qualsiasi data. È stata effettuata dal fornitore prescelto la prima presentazione; in attesa dei necessari sviluppi software e del completamento delle pratiche amministrative e autorizzative necessarie per arrivare all’effettivo rilascio delle procedure, sono state anche identificate le possibilità attuabili fin da subito.

Per evitare di recarsi agli sportelli Amag, gli abbonati già in possesso di tessera possono procedere secondo i seguenti semplici passaggi che consentiranno il rinnovo dell’abbonamento:

1. compilazione del modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e reperibile sul sito web di Amag Mobilità;

2. presentazione copia del documento che certifica l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario all’Iban IT29V0311110400000000000586;

3. presentazione copia di un documento di identità in corso di validità, dell’intestatario dell’abbonamento.

I documenti dovranno essere scansionati a cura del richiedente e inviati all’indirizzo abbonamenti@amagmobilita.it oppure essere recapitati a mano in busta chiusa recante la dicitura “Rinnovo abbonamenti Bip” presso lo sportello Cassa degli uffici di Amag Mobilità in Lungo Tanaro Magenta 7/A.

La modulistica con le informazioni necessarie alla presentazione della richiesta è disponibile anche sul sito web di Amag Mobilità in “primo piano”. Entro due giorni dalla richiesta la tessera sarà ricaricata e si potrà utilizzare. Sarà cura di Amag Mobilità avvisare il cliente dell’avvenuto rinnovo, tramite e-mail allo stesso indirizzo di invio o tramite il recapito lasciato all’interno della documentazione cartacea.

Coloro i quali usufruiscono delle agevolazioni tariffarie sulla base di documentazione soggetta a scadenza (es: Isee, ecc) potranno usufruirne solo se quanto già presentato è ancora in corso di validità al momento della richiesta. Infatti, prima della scadenza della sua validità, la documentazione dovrà essere aggiornata e ripresentata ad Amag Mobilità.

Resta valida la possibilità di recarsi allo sportello, ma per evitare le code è opportuno non attendere l’ultimo giorno del mese precedente: l’abbonamento, infatti, può essere rilasciato con l’anticipo desiderato.