Donna scomparsa ritrovata dai Carabinieri

LU - E' stata ritrovata questa mattina dai Carabinieri di Valenza a Lu, grazie alla segnalazione di un cittadino, una donna irreperibile dal pomeriggio di ieri e della quale era stata denunciata la scomparsa.

La donna, che non dava apparenti segni di vita, si trovava a bordo di un veicolo parcheggiato sul ciglio della strada. In seguito all'intervento del 118, in stato confusionale, è stata trasportata all'ospedale di Alessandria. Pare avesse ingerito medicinali a scopo anticonservativo.