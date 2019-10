Ex magazzini abbattuti: ora un altro centro commerciale?

ALESSANDRIA - Sono stati appena abbattuti gli ex magazzini comunali di corso Romita/via Palermo e sono già un caso: questo perché via social il Movimento 5 Stelle ha attaccato la giunta, accusandola di aver già dato il proprio benestare alla costruzione di altri due grossi ipermercati (con verde pubblico, parcheggi e ‘traffic calming’ sulle due strade interessate).

Il vicesindaco Davide Buzzi Langhi, però, cade dalle nuvole: «Bisogna smetterla di scrivere parole in libertà su Facebook - sottolinea - Posso accettarlo da un comune cittadino, che magari non conosce alla perfezione il funzionamento della macchina burocratica, ma non dal capogruppo del M5S in consiglio comunale, Michelangelo Serra».

Che risponde: «Che è probabile che l’iter sia partito anni addietro - è il pensiero di Michelangelo Serra - ma se tutti si dichiarano contro i centri commerciali e nessuno fa nulla per bloccarli, qualcuno avrà pure delle colpe».