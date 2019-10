“Liberi di volare”: il calendario dei Clown Marameo a favore dell'ospedale

ALESSANDRIA - Il prossimo i Clown Marameo anno raggiungeranno l’importante traguardo dei 18 anni di attività. Come da tradizione nei prossimi giorni sarà in uscita, Liberi di volare, il loro calendario clown per il 2020.

Chi volesse sostenere l’organizzazione di volontariato Clown Marameo attraverso il loro calendario potrà trovare il gazebo sabato 5 ottobre a Valenza in corso Garibaldi (angolo piazza Gramsci), dalle 9 alle 13 e ad Alessandria, in piazzetta della Lega, dalle 15 alle 19. I fondi raccolti da questa distribuzione saranno devoluti a favore di progetti dell’Azienda Ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo e all’Associazione Un naso rosso per….

I Clown Marameo, grazie alla convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo, svolgono la loro attività di clownterapia all’Ospedale Civile, all’Ospedale Infantile e al Centro di Riabilitazione Borsalino di Alessandria. Con un camice colorato entrano in corsia in punta di piedi per donare un momento di gioia ai pazienti.

È possibile avere ulteriori informazioni sull’attività del gruppo e sul loro calendario “Liberi di Volare” attraverso la pagina facebook Clown Marameo OdV, il profilo Instagram clown_marameo_odv o il sito internet www.clownmarameo.it.