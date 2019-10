Alessandria raggiunta due volte: è solo pari

Per due volte avanti e sempre raggiunta: ancora rimandato l'appuntamento con la prima vittoria in campionato per la Berretti dell'Alessandria. Contro la Pro Patria finisce 2-2: Ghiozzi firma il vantaggio, al 22', il più veloce di tutti a ribadire in rete la palla sugli sviluppi di un angolo. Ma alla mezzora i bustocchi pareggiano, con Miceli. Di nuovo Grigi al 37', con Poppa, ma quasi allo scadere, per un tocco di mano in area su punizione, l'arbitro concede il rigore, che Compagnoni trasforma.

Il punteggio non cambia più nella ripresa, con qualche rammarico per i padroni di casa. "A Novara avevo sottolineato come i padroni di casa avessero avuto più voglia di noi. Rispetto a sette giorni fa qualche progresso si è visto, pur con una avversaria di livello diverso rispetto ai novaresi. Dobbiamo avere più coraggio - sottolinea Fabio Rebuffi, allenatore della Berretti grigia - E, invece, a tratti ho visto una squadra ancora intimorita. Serve più freddezza e determinazione, soprattutto quando ci sono situazioni favorevoli da gestire".

ALESSANDRIA: Marietta; Vilardi, Macchioni, Clerici, Nani, Filip (42'st Cavanna), Ghiozzi, Baldizzone (32'st Marchesi), Poppa (42'st Sidella), Filippone (13'st Imbergamo), Gaetano (42'st Montagna). All.: Rebuffi