Si parla di Tarchetti in Biblioteca a Casale

CASALE - Iginio Ugo Tarchetti e la Scapigliatura saranno i protagonisti dell'appuntamento in programma martedì alle 17.30 alla Biblioteca Canna di Casale. Ne parleranno Elio Gioanola e Dionigi Roggero, moderati da Luigi Mantovani.

Nell'anno che vede celebrati i 150 anni dalla morte dalla Biennale di Letteratura di San Salvatore Monferrato, città che diede i natali al poeta e narratore scapigliato, in questo incontro alla 'Civica' si racconteranno il personaggio e lo scrittore, la sua eredità artistica e umana.

Chi fu Tarchetti? Una specie di contestatore antelitteram, che lasciò il suo posto al Commissariato Militare, in rotta con l'esercito, e si diede a una vita di bohémien a Milano lavorando (saltuariamente) come giornalista e dedicandosi ad un'intensa attività letteraria, aderendo alla poetica degli 'scapigliati' (altro esponente di spicco del gruppo fu il casalese Giovanni Camerana), poetica che anticipò, per certi aspetti, sia il verismo che il decadentismo.