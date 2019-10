L'Acqui soffre ma vince, Di Gennaro salva la Gaviese

ACQUI - Sofferenza e sudore: le caratteristiche principali delle vere squadre vincenti oltre che un certo senso per la cabala; così come l'anno scorso Acqui-Arquatese finisce 3-2 e così come l'anno scorso gli ospiti in pochi minuti passano a condurre 2-0 grazie ad una doppietta del loro centravanti - allora Soncini, oggi Farina che si è sbloccato in campionato - ma incassano prima dell'intervallo il gol di Massaro che raddoppia nella ripresa pareggiando i conti prima che Costa completi la rimonta con la terza rete per i termali che con il pareggio del Lucento sorpassano la Valenzana e sono secondi in classifica. Proprio i ragazzi di Nobili buttano via un'occasione che ha del clamoroso: avanti 2-0 al "Pedemonte" grazie alle reti di Daniele Conti e Boscaro, negli ultimi venti minuti arriva il riscatto dei padroni di casa della Gaviese con Scimone e, in pieno recupero, la seconda rete in altrettante partite di Daniele Di Gennaro che vale un punto pesantissimo nella corsa per mantenere la categoria.

Prima rete, pareggio che muove la classifica e tutto sommato un mezzo sorriso anche per l'Ovadese Silvanese: Dentici trova il pareggio dopo la rete con cui il Barcanova aveva chiuso in vantaggio il primo tempo e soprattutto mostra che con il ritorno graduale degli infortunati la rosa a disposizione del tecnico Benzi ha ben altre potenzialità ancora inespresse. Più forte delle assenze e degli infortuni anche l'Asca di Usai che trova subito la rete del vantaggio con un rigore molto discusso dagli ospiti ma trasformato con freddezza dallo specialista Mirone e poi gestisce l'1-0 fino al fischio finale tornando alla vittoria dopo i due k.o. consecutivi in altrettanti derby.

ACQUI: Bodrito, Cerrone, Costa, Manno, Rondinelli, Morabito, Massaro, Genocchio, Ivaldi, Campazzo, Bollino. A disp. Rovera, Minelli, Cimino, Capizzi, Cavallotti, Biorcio, Toti, Aresca, Zunino. All. Merlo

ARQUATESE: G. Torre, Bianchi, Trapasso, Kolaj, T. Firpo, Giordano, Guido, Vera Angulo, Farina, G. Acerbo, Manzati. A disp. U. Acerbo, Ricci, Zoppellaro, Vincens, S. Torre, L. Firpo, Scolafurru, Massa, Zanchetta. All. Paveto

ASCA: Figini, Ottria, Cirio, Mirone, Vicario, Goretta, Monaco, Cairo, Y. El Amraoui, Giannicola, E. El Amraoui. A disp. Berengan, Ulderici, Deambrosis, Ravera, Cazzulo, Rota, Rossi, Bencaga. All. Usai

GAVIESE: Alocci, Mazzon, Guido, Chiarlo, Taverna, Pellegrino, Mugnai, Amello, Lombardi, Di Gennaro, Catale. A disp. Benabid, Salvi, Scimone, Milanese, Kolaj, Illario, Sacco, Anibri, Myrta. All. Guaraldo.

OVADESE SILVANESE: Gallo, Panariello, Perassolo, Boveri, Tangredi, Martinetti, Sala, Lovisolo, Giusio, Dentici, Anania. A disp. R. Cipollina, Barbato, Oddone, Cartosio, A Cipollina, Briata, Bernardi, Rosset, Rossini. All. Benzi

VALENZANA MADO: Capra, Negri, Casalone, Gigante, Dinica, Onomoni, Mazzucco, D. Conti, Boscaro, Dispenza, Meda. A disp. Gjyli, N. Conti, F. Bennardo, D. Bennardo, Tagnesi, Beltrame, Lorusso, Loja, Savino. All. Nobili