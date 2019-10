Festival “Adelio Ferrero”: si inizia con attori e critici

ALESSANDRIA – Inizia giovedì, e continuerà fino a domenica, il Festival 'Adelio Ferrero – cinema e critica'. La prima giornata si terrà a Cultura e Sviluppo in piazza De André e le successive al Teatro Alessandrino in via Verdi.

Giovedì, dalle 19, i protagonisti saranno Mirella D’Angelo e Adalberto Maria Merli. La prima ha lavorato per Federico Fellini, Dario Argento, Tinto Brass e Sergio Sollima. Merli, attore e doppiatore, è stato interprete de L’ultima notte di quiete e di sceneggiati cult come La Freccia Nera o E le stelle stanno guardare. Sua la voce di Clint Eastwood, Jack Nicholson e Robert Redford. Si confronteranno con i critici Roberto Lasagna, Giorgio Simonelli e Fabio Zanello. La serata si concluderà con il film Faccia di spia di Giuseppe Ferrara, interpretato da Adalberto Maria Merli, Mariangela Melato e Francisco Rabal.

Venerdì, con inizio alle 18, sarà dedicato a Carlo Rambaldi, il grande artigiano del cinema che realizzò Alien ed Et. Sarà presente il figlio Victor, di cui verranno proiettati il cortometraggio Trespass e il documentario L’occhio, la mano, il viaggio, dedicato proprio al padre Carlo. A seguire, il restaurato Alien. Sabato un ruolo centrale spetterà all’alessandrino Davide Favargiotti, montatore del suono e vincitore del David di Donatello. Sarà reso omaggio a Massimo Troisi con Anna Pavignano, sua sceneggiatrice e compagna. Domenica il gran finale con la premiazione dei vincitori del premio Ferrero e la presenza di personaggi come Giuliana De Sio e Shel Shapiro.

Il Festival è promosso dal Comune con Costruire Insieme, il Circolo Ferrero, le Edizioni Falsopiano e Cultura e Sviluppo. Il Piccolo è tra gli sponsor.