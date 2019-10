Fidelizzare i clienti per battere la concorrenza: il libro che svela i segreti

ALESSANDRIA - Nuovo appuntamento del progetto Letture in Biblioteca giovedì 10 ottobre alle 17 con la presentazione del libro Sistema Cliente®: come fidelizzare i clienti per aumentare il tuo fatturato e battere la concorrenza (senza abbassare i prezzi) di Raffaella Frasca Comati. L'appuntamento si terrà nella Sala Bobbio della Biblioteca Civica in piazza Vittorio Veneto.

Fabrizio Priano, presidente dell’Associazione Culturale Libera Mente-Laboratorio di Idee, presenta il progetto con il quale si intende promuovere la lettura di libri semplificandone la comprensione attraverso l’incontro gli autori nel luogo maggiormente deputato alla lettura, la Biblioteca. Gli incontri calendarizzati per il 2019 vedranno susseguirsi di diversi autori i quali presenteranno i propri libri, ciascuno con argomenti di genere diverso.

Fabrizio Priano commenta: “Il libro di Raffaella Frasca Comati affronta un argomento particolarmente attuale che, sono certo, stimolerà un grande dibattito tra gli intervenuti. Per la presentazione del suo libro l’autrice ritorna nella città natale, dove è vissuta, ha studiato e ha praticato sport diventando una apprezzata cestista. Le sue scelte di vita l'hanno portata a vivere altrove pur sentendosi profondamente e orgogliosamente alessandrina”.

Se si pone ad un imprenditore questa semplice domanda: «Cosa hai in mente di fare per incrementare il tuo fatturato?» nel 99% dei casi la risposta sarà: «Devo trovare nuovi clienti». Ma questo non è sicuramente il miglior approccio, perché è quello che richiede più tempo, più soldi, più impegno, più competenze.

In realtà la vera forza di un’azienda è nei clienti già acquisiti. Se si vuole smettere di fare la guerra al ribasso con una concorrenza stracciaprezzi e una clientela che magari fa fare il "lavoro sporco" per poi cambiare fornitore per pochi euro c'è un’unica soluzione: puntare ad essere il migliore nella "customer experience", ossia far vivere al cliente la miglior esperienza possibile, facendolo sentire ascoltato, compreso e considerato.

Raffaella Frasca Comati professionalmente è nata nella "Milano da bere" nel campo del marketing e dell’allora terziario avanzato. La sua forza e la sua unicità derivano dall’integrazione di esperienze, competenze e punti di vista di tre mondi differenti: il Coaching, il Marketing, la Comunicazione. Negli ultimi due anni e mezzo ha condotto un personale sondaggio con più di 100 aziende, ha intervistato centinaia di persone, ha fatto decine di acquisti, ha seguito personalmente decine di imprenditori e professionisti che avevano la voglia e l’esigenza di dare una sferzata di energia alla loro attività, senza stravolgere la loro vita.

Da tutto questo ha rielaborato Sistema Cliente®, un sistema di facile applicazione, dedicato a professionisti e imprenditori che vogliono posizionarsi come il punto di riferimento nel loro settore, incrementando il fatturato, senza lo stress della continua ricerca di nuovi clienti. Appartiene alla più vasta e antica organizzazione internazionale di referral marketing e segue gruppi di imprenditori e professionisti che desiderano cambiare il loro modo di fare affari attraverso il passaparola strutturato.