For.Al: sei posti per il Servizio Civile

È stata prorogata di una settimana la scadenza del “Bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero” pubblicato Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. La notizia interessa da vicino le quattro sedi del For.Al che ha partecipato al bando e potrà accogliere sei giovani volontari nell’ambito di due progetti, “Obiettivo Solidarietà, Inclusione, Coinvolgimento e Competenze – S.I.C.C.” e “aTTIVA MENTE”. I giovani interessati (di età compresa tra i 18 e i 28 anni) possono presentare la domanda entro le ore 14 di giovedì 17 ottobre.

La durata del servizio dei progetti presentati da For.Al è di 12 mesi. Ai volontari verranno corrisposti 439,50 euro mensili; l’orario di servizio è flessibile (1.145 ore annue) e corrisponde circa ad una media di 25 (venticinque) ore di servizio settimanali.

Per ulteriori specificazioni circa i requisiti e le condizioni di ammissione, si rimanda alla versione integrale del Bando reperibile al seguente link. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione (non è possibile presentare domanda per più di un progetto) esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL)

Per qualsiasi informazione, richiesta di chiarimento e/o assistenza in merito alla compilazione della domanda, le segreterie e gli orientatori sono disponibili presso le sedi nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17: “R. Testa” di Alessandria, Spalto Marengo 44 – tel: 0131 23.46.63; “B. Baronino” di Casale M.to, via L. Marchino n. 2 – tel: 0142 75.532; “V. Melchiorre” di Valenza, via Raffaello n. 2. -tel: 0131 95.27.43; dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 17: FOR.AL “C. Canefri” di Novi Ligure, via Carducci n. 6 – tel: 0143 75.323.