Al via i corsi del Conservatorio "Vivaldi"

ALESSANDRIA - Fino al 24 ottobre al Conservatorio Vivaldi sono aperti i termini per presentare domanda di ammissione per i corsi di canto lirico (propedeutico, I livello e II livello), canto rinascimentale e barocco ( I livello), flauto dolce (I livello) e viola da gamba (I livello). Sul sito del Conservatorio i requisiti e la procedura.

Anche quest’anno il Conservatorio Vivaldi conferma la propria offerta formativa rivolta agli alunni di scuola primaria dalla II alla V. Il nuovo progetto offre una formazione musicale di base che consente ai bambini un approccio globale alla musica, dove lo studio di uno strumento si affianca a pratiche di musica d’insieme e ad attività finalizzate a sviluppare la consapevolezza corporea dell’espressione musicale. Informazioni e modulo di iscrizione sul sito del Conservatorio.



La Scuola di musica per adulti è lo speciale percorso formativo rivolto a chi desidera imparare a suonare uno strumento, a chi intende affinare le proprie conoscenze in campo musicale, a chi, semplicemente, desidera colmare la lacuna di un'educazione musicale che non ha avuto o che ha interrotto. Per iscriversi alla Scuola di Musica per Adulti basta avere compiuto 18 anni e non ci sono limiti di età. Le lezioni si svolgono nella fascia oraria serale, venendo così incontro alle esigenze lavorative degli iscritti. Informazioni e modulo di iscrizione.

Il 28 e 29 ottobre si terrà la Masterclass di corno inglese con Chiara Sedini, la scadenza per le iscrizioni è il 22 ottobre, per chi si si iscrive entro il 14 ottobre consegnando le parti in Segreteria all’atto dell’iscrizione è possibile richiedere la collaborazione di un pianista accompagnatore.