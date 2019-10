A Tortona ci sono le "bancarelle scientifiche"

TORTONA - Oggi, sabato 12 ottobre, sotto i portici della via Emilia ritornano le “bancarelle scientifiche”: un' iniziativa dedicata alle scuole organizzata dal Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo Tortona A, I.C. Tortona B, IIS “Marconi”, liceo “Peano”, I.C. Viguzzolo, I.C. Bassa Valle Scrivia e istituto "San Giuseppe" che quest’anno celebrano anche i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

Questo il dettaglio delle proposte degli studenti dei vari istituti: "San Giuseppe" proporranno "Biodiversità - Noi piccoli botanici”, “Di carta in carta”, “Robo-matematica”, “una colazione complicata!”; I.C. Bassa Valle Scrivia: "Piccoli scienziati crescono”, “Intrugli, miscugli e pozioni”, “Fin che la barca va”, “Chimica dappertutto”; I.C. Tortona B: “Il Corpo Umano: una macchina meravigliosa”, “La chimica… del cavolo!”, “Tra Arte e Matematica: scacco matematico!”, “Una magia… dell’acqua: la capillarità”; I.C. Tortona A: “Energia in energia”, “Circuiti scarabocchianti”, “il palloncino a reazione – La lattina spinta dal palloncino – Il fiore di carta... sboccia”, “Il segreto di clorofilla e la magia dei colori”, “Master Chem - La chimica (e la fisica) nel piatto”; I.C. Viguzzolo: “Percepire una distanza”, “Creiamo un ipertesto: in viaggio per l’Italia”, “L’esistenza dell’aria”, “Dov’è l’amido?”; “Marconi”: “Coloredox”, “Smart house”, “La fisica del cuoco”, “Il motore a scoppio”; “Peano”: “Ricordando Mendeleev”, “La fisica del biliardo”, “Peano in curva”.

Sarà presente anche la “Bancarella della ricerca”: i temi della ricerca scientifica a cura di docenti universitari, ricercatori, divulgatori scientifici e presso la Libreria Namastè si terrà inoltre un laboratorio per i bambini a cura della Associazione “Scettici e informati”.

Appuntamento quindi nel pomeriggio sotto i portici “Frascaroli” dove gli alunni e gli insegnanti delle scuole del tortonese allestiranno i loro stand per la presentazione di esperimenti e ricerche a carattere scientifico; il programma prevede alle ore 15.45 in largo Borgarelli l’inaugurazione con le autorità mentre dalle ore 16 sarà possibile visitare le bancarelle.