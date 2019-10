Al Caffè Scienza il nutrizionista Giorgio Calabrese

ALESSANDRIA - “Siamo ciò che mangiamo” ma soprattutto… ciò che è riportato sulle etichette alimentari. Al Caffè Scienza che si terrà all'Associazione Cultura e Sviluppo in piazza De André lunedì 14 ottobre (ore 17,30-19) si imparerà a mangiare meglio e sano leggendo e comprendendo le etichette alimentari con il professor Giorgio Calabrese, medico e nutrizionista, docente all’Università del Piemonte Orientale (laurea magistrale in Biologia, indirizzo Nutrizione e ambiente, sede di Vercelli), presidente del Cnsa, Comitato nazionale sicurezza alimentare presso il Ministero della Salute.

Le informazioni a volte sono indicate in modo chiaro ed esauriente, a volte invece sono presenti indicazioni sommarie e poco chiare. L’etichetta è una carta d’identità di un alimento: riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto, fornisce una serie di indicazioni per comprendere come i diversi alimenti concorrono a una dieta corretta ed equilibrata, ma non solo.