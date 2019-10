Sostegno a chi vuole diventare imprenditore. Se ne parla al Castello

CASALE - Si svolgerà al Castello mercoledì 16 ottobre a partire dalle 9 un appuntamento organizzato dalla Regione. Si tratta di "Voglia d’impresa", una giornata interamente dedicata all’imprenditoria, con testimonianze di casi di successo, presentazioni dedicate ai servizi gratuiti a sostegno di aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi, workshop e dibattiti.

L'evento è inserito nell’ambito del programma regionale Mip-Mettersi in Proprio che, grazie alle risorse del Fondo sociale europeo, si propone di sostenere concretamente chi intende avviare una nuova attività imprenditoriale o professionale.

«Con il programma Mip - spiega l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino - a partire dal 2017 sono stati approvati circa 700 business plan e si sono costituite oltre 470 nuove imprese sul territorio regionale. ‘Voglia d’impresa’ è l’occasione per dare visibilità a queste nuove realtà imprenditoriali, che contribuiscono a generare ricchezza e nuovi posti di lavoro, e alle politiche pubbliche a sostegno della creazione d’impresa».

«E' un’iniziativa della massima importanza - commenta il sindaco Federico Riboldi - Non è un caso se abbiamo inserito proprio lavoro al primo punto delle nostre priorità, in quanto lo consideriamo fondamentale per la crescita e il rilancio del territorio e riteniamo che sia compito dell’amministrazione sostenerlo con politiche efficaci a sostegno anche di chi investe sul territorio».