Impresa Castellazzo, Piana piega l'Asti

ASTI - Una domenica splendida, rovinata da quanto successo a fine partita. Il Castellazzo vince 2-1 ad Asti, ma resta grande amarezza per un episodio che col calcio non ha nulla a che vedere. Il presidente Curino infatti spiega che “alcuni nostri tesserati sono stati aggrediti al termine del match. Abbiamo dovuto chiamare i carabinieri, tutto si è risolto senza gravi conseguenze per fortuna, ma questo non è lo sport che piace a noi. Per l'intera gara siamo stati attaccati, provocati e minacciati in un clima non adatto a una partita di partita di pallone”.

Per quanto riguarda il campo, un grande Castellazzo ha saputo imporsi 2-1 dopo un confronto ricco di spunti e di contenuti: nella prima frazione Di Santo, Piana e due volte Cirio sfiorano il gol, ma a segnare è l'Asti, con una magistrale punizione di Lewandoski.

Dopo la pausa, la gara si sviluppa su binari di sostanziale equilibrio, ma con il passare dei minuti gli ospiti accentuano la pressione e in pochi minuti completano il sorpasso. Il pareggio è di Mocerino, che segna da due passi dopo un lungo batti e ribatti in area, mentre il gol partita porta la firma di Piana, abile ad anticipare Brustolin con un tocco astuto e preciso.

"Abbiamo giocato una grande gara - spiega Curino - la squadra è matura, sappiamo di avere grandi valori. Non puntiamo certo a vincere il campionato, ma non mi preoccupo più di guardare indietro"

Asti – Castellazzo 1-2

Reti: pt 30' Lewandoski, st 30' Mocerino, 33' Piana

Asti: Brustolin, Ciletta, Porcu, Thiao, Di Savino, Feraru, Amoruso, Macaione (20' st Orlando), Masoello, , Lewandoski, Lanfranco (30' st Picone). All.: Montanarelli

Castellazzo: Rosti, Marchetti, Mocerino, Cascio, Spriano, Camussi, El Berd (32' st Milanese), Cirio, Di Santo (25' st Cimino), Simone, Piana. All.: Adamo

Arbitro: Cito di Nichelino (Vaglio e Rovere)

Note: espulso Piana al 48' st per proteste.